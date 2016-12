artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Weil sie Passanten in Neukölln mit Böllern und Schreckschusswaffen in Gefahr gebracht haben sollen, ermittelt die Polizei gegen drei Jugendliche. Passanten hatten Donnerstagabend die Polizei informiert, dass Kracher aus dem Fenster einer Wohnung in der Weserstraße auf den Bürgersteig geworfen wurden, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Menschen, die vorbeiliefen, wurden beinahe von den Knallkörpern getroffen und klagten über Ohrenschmerzen. In der Wohnung trafen Polizisten unter anderen auf den 22-jährigen Sohn des Mieters, der sehr aggressiv reagierte, sie beleidigte und einen Kollegen später mit dem Tod bedrohte.