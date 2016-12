Nochmals "Rathenow-Film"

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Eigentlich bildete die Jubiläumsgala am Mittwoch den Abschluss der Feierlichkeiten zu "Rathenow 800". Eine Veranstaltung kam aber im Laufe des Jubiläumsjahres so gut an, dass sie am 15. Januar abermals stattfinden wird.