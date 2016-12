Einheitliche Satzung der Musik- und Kunstschule

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) In seiner Sitzung am 20. Juni 2016 beschloss der Kreistag die Neustrukturierung der Musik-, Kunst- und Volkshochschule Havelland. Die Musik- und Kunstschule wird nun wieder getrennt von der Volkshochschule verwaltet. Daher war es nötig, neue Satzungen und Gebührenordnungen zu erarbeiten. Diese treten am 1. Januar in Kraft. In der neuen Satzung der Kunst- und Musikschule wurden gleichzeitig aktuelle landesrechtliche Änderungen berücksichtigt.