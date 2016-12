Rettungsschwimmer Carsten Hoff

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Als Rettungsschwimmer bei der DRK-Wasserwacht sorgt Carsten Hoff am Helenesee für die Sicherheit der Badegäste. Die Schicht auf dem Rettungsturm beginnt um 10 Uhr und endet um 18 Uhr. Der 27-Jährige ist seit vier Jahren dabei. "Natürlich muss man ein guter Schwimmer sein, aber um Menschen aus dem Wasser retten zu können, reicht das nicht", sagt Carsten Hoff. In einem Lehrgang erlernte er Rettungstechniken und -griffe und trainiert diese zweimal wöchentlich in der Schwimmhalle. Sobald wie möglich will er den Bootsführerschein machen.