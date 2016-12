Peter Fritsch: Gewissenhaft und vielfÃ¤ltig engagiert

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der frühere Vorsitzende der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung ist vielfältig ehrenamtlich engagiert. Als Gemeindekirchenratsvorsitzender und Vorsitzender des Ökumenischen Rates hat Peter Fritsch sich erst kürzlich dafür stark gemacht, die Straße vor der Gertraudenkirche Martin Luther zu widmen. Zudem ist er Vorsitzender des Bauausschusses der Evangelischen Kirche und arbeitet im Vorstand des Kreisverbandes der Kriegsgräberfürsorge mit, dessen Vorsitz er im Frühjahr an Jens-Marcel Ullrich abgegeben hat. Und privat will der Bauingenieur mit seinem Sohn das Haus in der Großen Oderstraße 42, in dem sich die Löwen-Apotheke befindet, sanieren.