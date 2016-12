Katja Hamel: Im HasenkostÃ¼m auf die Kinderstation

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Lange Ohren, Puschelschwänzchen und plüschig weich - in ihrem Osterhasen-Kostüm sorgt Katja Hamel alljährlich für große Augen und jede Menge Freude. Angefangen hat ihr Teilzeit-Leben als ehrenamtlicher Osterhase im Betreuten Wohnen in der Gubener Straße, wo ihre Großeltern lebten. 2007 wechselte sie als Osterhase ins Krankenhaus. Regelmäßig besucht sie auch die Löwenkinder sowie Schulen, wie die Hansaschule. Die Geschenke, die sie dabei hat, darunter Kuscheltiere, Spiele und Süßigkeiten, sind Spenden von Unternehmen und Privatleuten. "Das Schöne an Kindern und Senioren ist, dass sie dafür offen sind und sich auf das Spiel mit dem Osterhasen einlassen", sagt die 26-Jährige.