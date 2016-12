Knallerbsen - eine Silvestergeschichte

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541048/

Charlie Hagist

Verena ist das jüngste Kind der Familie Weber, die in der Schulstraße wohnt. Zur Familie Weber gehören dann noch Julian, Marle und Jonas. Natürlich leben auch Mama und Papa mit in der kleinen Wohnung. Verena ist erst 4 Jahre alt und hatte zu Weihnachten so viel Spielzeug vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen, dass sie heute noch am Auspacken wäre, wenn ihr nicht die Geschwister geholfen hätten.

Heute aber ist Weihnachten schon wieder ein paar Tage her und auf dem Kalender steht eine große 31. Der 31. Dezember heißt Silvestertag. Und am Silvestertag bleiben die Erwachsenen und teilweise auch einige Kinder ganz lange wach, damit sie das neue Jahr begrüßen können. Ja, ja, das klingt schon etwas merkwürdig, das neue Jahr begrüßen. Gehen die Menschen dann auf die Straße und sagen so vor sich hin: "Guten Tag, neues Jahr", oder: "Ich begrüße dich, neues Jahr, sei mir willkommen"? Nein, nein. Die Menschen sind fröhlich bis Mitternacht, rufen dann um Mitternacht zu allen um sie stehenden anderen Menschen: "Prost Neujahr", trinken einen Schluck, geben sich ein Küsschen und feiern dann weiter. Sie tanzen und lachen und sind vergnügt. Einige von ihnen veranstalten aber außerdem einen Höllenlärm.

Verena war an diesem 31. Dezember so früh wie immer aufgestanden, um sieben Uhr. Nach dem Mittagessen sagte die Mutter zu ihr: "Wenn du heute etwas länger wach bleiben willst, dann solltest du dich noch etwas hinlegen und einen Mittagsschlaf machen." Erst wollte Verena nicht so recht, dann aber legte sie sich auf ihr Bettchen und schlief auch bald ein.

Plötzlich, Verena lag vielleicht eine Viertelstunde, gab es einen fürchterlichen "Rumms'. Verena hatte sich schlagartig auf ihrem Bett aufgesetzt. Erschreckt blickte sie um sich. Was war das, dieser fürchterliche Knall? Sie rutschte von der Bettkante, zog sich ihre Hausschuhe an und ging zu Mama in der Wohnstube. Mama dachte sich schon, dass Verena von diesem Knall aufgeweckt werden würde. Es war ja auch ganz arg.

In den Armen von Mama angekommen, ließ sich Verena erklären, dass der Knall von einem Kanonenschlag gekommen war. Irgendwelche Erwachsene oder Kinder hatten diesen Kanonenschlag mit einem Feuerzeug angezündet und dann explodieren lassen. Dieses Knallen macht man, um die bösen Geister für das neue Jahr zu vertreiben und um den bösen Geistern des alten Jahres zu zeigen, dass sie nicht mit ins neue Jahr kommen können. Wir, die Menschen wollen sie nicht haben. Wir wollen Gesundheit, Fröhlichkeit und Heiterkeit im neuen Jahr. "Und außerdem", fuhr Mama dann fort, "darf man am Silvestertag erst ab sechs Uhr abends knallen und nicht schon am Nachmittag."

Ja, liebe Purzelbären, Verena war nun wach. An Hinlegen und Schlafen war nun nicht mehr zu denken.

Papa, Julian und Jonas wollten auch noch schnell etwas Knallzeug oder einige Raketen kaufen, damit auch sie die bösen Geister vertreiben konnten. "Ich möchte aber auch die Geister vertreiben!", rief Verena den dreien hinterher, die sich auf den Weg zum Supermarkt machten. "Ja, ja wir denken dran", erwiderte Julian, schon fast aus der Tür.

Im Supermarkt gab es Knaller ohne Ende. Selbst am Nachmittag, wenn die Geschäfte gleich schließen werden, lagen die Knaller in allen Variationen in Paketen in der Auslage. Die Raketen waren allerdings schon ziemlich ausgesucht.

Als sie endlich an der Reihe waren, ihre Wünsche dem Verkäufer gegenüber zu nennen, sagten sie, dass sie 20 Raketen und 10 Böller haben wollten. Ach und dann noch für Verena eine Schachtel mit Knallerbsen. Sie erhielten die Raketen, die Böller und die Schachtel Knallerbsen, verstauten alles in einer Tüte und gingen wieder nach Hause.

Aufgeregt wurden sie gleich von Verena empfangen und befragt, ob denn auch ihre Knaller mit in der Tüte seien. Jonas konnte sie beruhigen und legte die Tüte in der Wohnstube in eine Ecke.

Verena überfiel nun aber die Neugier, was da wohl in der Tüte sei. Sie steckte ihren Arm in die Tüte und bekam die Schachtel mit den Knallerbsen zu fassen. Sie holte sie heraus, ging damit in die Mitte des Zimmers und zog die beiden Schachtelhälften auseinander. Und was geschah? Die Knallerbsen fielen auf den Teppich, alle mit einem mal, aber es knallte nicht. Das einzige, was passierte war, dass das ganze Sägemehl, in das die Knallerbsen in der Schachtel eingebettet waren, nun auf den Teppichboden streute. Na das sah aus! Marle, die das Unheil als erste sah, holte sofort Mama, die wiederum den Staubsauger anschleppte und das Sägemehl samt einiger Knallerbsen aufsaugte. Verena war nun traurig, denn ihr Vorhaben, die bösen Geister zu vertreiben, ist ja gründlich schief gegangen.

Am Abend kamen die Nachbarn Meermann zu Besuch. Alle hatten sich schön angezogen und waren bester Laune. Julian und Jonas waren beauftragt, immer eine schöne Platte aufzulegen, damit die Erwachsenen das Tanzbein schwingen konnten, Mutti hatte "Kalte Platten' angerichtet, Papa hatte den Raum bunt geschmückt und die Nachbarn brachten ein großes Gefäß mit, in dem kleine Stückchen Obst in Flüssigkeit schwammen. Dieses Getränk heißt Bowle. Für die Kinder hatte Papa Säfte bereitgestellt.

Die Feier, so vergnügt wie sie war, lief auf Mitternacht zu. Die Bowle wurde nochmals nachgefüllt und als Papa gerade Frau Meermann etwas Bowle nachschenken wollte, machte es "Puff'. Julian hatte es nicht erwarten können zu erfahren, wie denn dieses Tischfeuerwerk, das Herr Meermann mitgebracht hatte, funktionierte. Er hatte es an der Lunte angesteckt und gerade in dem Augenblick, als das Bowlegefäß ohne Deckel offen stand, flog die Pappscheibe vom Tischfeuerwerk in die Luft und gefolgt von einer Unmenge von Konfetti, das sind die kleinen bunten Papierschnipsel, landete alles im Bowlegefäß und in den Gläsern von Mama, Papa und dem Ehepaar Meermann. Na die machten da aber lange Gesichter. Jetzt blieb ihnen nichts anderes mehr übrig, als den restlichen Abend Saft zu trinken.

Der Sprecher im Radio sagte gerade, dass nur noch drei Minuten fehlen, bis die Zeiger der Uhr auf Mitternacht springen. Herr Meermann, Papa, Jonas und Julian zogen sich die Jacken an, um die Raketen draußen zu positionieren, damit nachher alles ganz fix gehen könne. Da es geschneit hatte, konnten sie die Holzstangen der Raketen in den Schnee drücken. Ging ganz gut. Dann kamen sie rein. Der Radiosprecher zählte rückwärts von zehn bis null und dann grölten alle "Prost Neujahr!'. Sie stießen mit ihren Gläsern an, gaben sich Küsschen und Papa, Herr Meermann und Julian gingen vor die Tür zu ihren Raketen. Jonas hatte noch schnell im Korridor die Tüte mit den Knallern und dem Feuerzeug gegriffen und ging hinterher.

Papa legte Feuer an die Lunte der ersten Rakete. Kaum hatte der kurze Faden geglimmt, machte Papa auch schon einen Satz rückwärts und die Rakete schoss 30 Meter in den Himmel. Oben angekommen, gab es einen kurzen Knall und die Leuchtkapsel, die in der Raketenspitze mit hinaufgeflogen war, zerplatzte. Ein wunderschöner Farbenball war zu sehen. "Aaaaah", riefen alle. Jetzt zündete Herr Meermann die zweite Rakete. Wieder stieg sie pfeilschnell nach oben und wieder zeigte sich ein wundervoller Farbball am Himmel. Und alle bestaunten mit einem erneuten "Aaaaah" das Ereignis.

Als Jonas, der sich in der Nähe des Raketenabschussplatzes befand, genug Raketen gesehen hatte, griff er in die Plastiktüte und holte den ersten Knaller heraus. Es war ein Knallfrosch. Er zündete ihn an der vielleicht etwas zu kurzen Lunte an und warf ihn sofort weg. Dabei hatte er nicht beachtet, dass der Rest der Familie mit ihrem Raketenlager sehr dicht bei ihm stand. Der Knallfrosch war gerade auf dem Boden gelandet, da ging es aber auch schon los. Knall, knall, knall. Mindestens sieben Mal knallte es und der Frosch sprang jedes Mal in eine andere Richtung. Man konnte nie vorhersehen, in welche Richtung er als nächstes springen würde. Herr Meermann, Papa und Julian hüpften im Schnee umher, um nicht von diesem Frosch getroffen zu werden. Es sah schon lustig aus, liebe Purzelbärchen, aber gefährlich ist das, sehr gefährlich! Wenn solch ein Knallfrosch ans Bein springt, das merkt man schon ganz schön. Au weia.

Papa nahm Jonas die Tüte mit den Knallern aus der Hand und ließ zusammen mit Herrn Meermann die restlichen Raketen in den Himmel steigen. Von Knallern hatten sie nach nur einem Knallfrosch genug. Die restlichen Knallkörper wurden nicht mehr angezündet.

Mama, Frau Meermann und Verena hatten das Schauspiel von drinnen beobachtet. Also Verena hatte nicht alles draußen gesehen, denn sie hatte sich an die Tüte mit dem Konfetti gemacht und diese geöffnet. Als Mama die Tüte griff, um mit dem Konfetti den Tisch für die erste Stunde des neuen Jahres zu dekorieren, rauschte das ganze Konfetti gleichzeitig aus der Tüte auf Tisch und Teppich. Das sah aus! Na ja, liebe Purzelbärchen, was soll's. Erst die Knallerbsen und das Sägemehl, das aus der Schachtel fällt, dann das Tischfeuerwerk, das in den Getränken landet, dann der Knallfrosch zwischen den Füßen der Raketenstarter und dann das Konfetti auf Tisch und Fußboden, das alte Jahr endete ja recht turbulent und das neue Jahr begann auch nicht anders bei den Familien Weber und Meermann. Euch allen aber wünsche ich eine schöne Silvesterfeier, einen guten Rutsch und ein ganz tolles neues Jahr. Und bitte schön vorsichtig sein mit allem, was knallt, hochfliegt oder zerplatzt.