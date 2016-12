artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Dreimal in der Woche trainiert der 62-jährige Wojciech Gawor ehrenamtlich die Bogenschützen des Universitätssportclubs (USC). Unter den mehr als 50 Mitgliedern der Abteilung sind 20 Schüler und zehn Studenten, darunter deutsche, polnische und viele andere Internationale, die ein paar Studienjahre in Frankfurt verbringen. Wojciech Gawor, einst Mitglied der polnischen Jugendnationalmannschaft in dieser Sportart, hat die Abteilung vor zehn Jahren gegründet. Regelmäßig fährt er mit seinen Schützlingen zu den Landesmeisterschaften. "Ich freue mich, wenn sie Erfolg haben", sagt er.