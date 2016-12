Hannelore Skirde: Baumfreundin und Bewahrerin

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Hannelore Skirde (63) engagiert sich für uralte Bäume und Brandenburger Historie. 2012 hob sie die Frankfurter Baumfreunde aus der Taufe, "um Naturdenkmalen in der Stadt eine Lobby zu geben", erklärt sie. Mit einer Unterschriftensammlung verhinderte sie, dass die Linden in der Magistrale gefällt werden. Dazu sammelt die Regionalhistorikerin Episoden und Begebenheiten, die sich eher am Wegesrand der Geschichte abspielten, dank ihrer aber nicht in Vergessenheit geraten sind.