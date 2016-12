1.000 Euro fÃ¼r den Wiederaufbau

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541058/

Den ersten hat der Spender erhalten, nun den zweiten Stifterbrief in Bronze (500 Euro). Das Geld wird dringend gebraucht für den weiteren Wiederaufbau der Kirche. Dieser wird noch etwa fünf Millionen Euro kosten.

Viel ist seit Gründung des Förderkreises am 15. September 1996 schon geschafft worden. Der Turm ist wieder von Weitem zu sehen und so wieder ein Wahrzeichen der havelländischen Kreisstadt. Mit dem Wiederaufbau des Turms wurde auch ein deutliches Zeichen für Wachstum und Prosperität im Land Brandenburg gesetzt. Das Projekt setzte sich mit dem Kreuzgewölbe im Mittelschiff und dem Kreuzgewölbe in der Marienkapelle fort. Die Fenster sind mit fünf Millimeter dickem Goetheglas in Rautenform erneuert worden, die Fassade wurde saniert und das Dach der Andreaskapelle abgedichtet - zudem und mit dem alten Templerkreuz versehen. Es fehlen noch die Kreuzgewölbe im Chorraum, die Emporen, die neue Schuke-Orgel, die Nachschnitzung der barocken Kanzel und dringlich eine Heizung, damit die Kirche auch im Winter genutzt werden kann.