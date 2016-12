artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Die Grünen haben zurückhaltend, aber nicht grundsätzlich ablehnend auf den Vorstoß des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) für mehr Videoüberwachung an Öffentlichen Orten reagiert. "Das gemeinsame Ziel der Koalition ist ganz klar mehr Sicherheit für unsere Stadt - dazu zählen Vorbeugung wie auch die Verhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen", sagte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben nun eine neue Sicherheitslage in Berlin, der wir Rechnung tragen werden."