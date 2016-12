MOZ-Kunstpreis: So viele Bewerbungen wie nie

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Auch wenn der MOZ-Kunstpreis längst den Kinderschuhen entwachsen ist, war die Jury doch erstaunt über die hohe Beteiligung, die er in diesem Jahr erfuhr. Mehr als 300 Bewerbungen für die Auszeichnung in den Genres Malerei, Grafik und Skulptur gingen im Frühjahr für die Auszeichnungen ein. So viele wie noch nie. Digital, wie schon im Jahre 2015, was den Künstlern den aufwendigen Transport ihrer Werke zur Vorausauswahl in Frankfurt ersparte.