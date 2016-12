Schlussakkorde in Moll

artikel-ansicht/dg/0/

Das ändert freilich nichts daran, dass die vielen Todesfälle Lücken hinterlassen, die nicht ohne Weiteres zu füllen sind. David Bowie und Leonard Cohen, "Manne" Krug und Götz George, Bud Spencer und Prince haben Generationen durch ihr Leben begleitet. Sie waren einfach immer da - sie haben den Soundtrack für Millionen von Verliebten gesungen, und wenn Familien abends vor dem Fernseher beisammensaßen, dann waren ihre Gesichter Dauergäste. Gründe genug also, wehmütig auf 2016 zurückzublicken.

Wie ein schlechtes Omen für das Jahr kann im Rückblick der Tod von David Bowie am 10. Januar gedeutet werden. Gerade zwei Tage zuvor, an seinem 69. Geburtstag, hatte der Engländer sein Album "Blackstar" veröffentlicht und setzte, so schien es, nach langer krankheitsbedingter Pause gerade zu einem starken Alterswerk an. Doch der Krebs hatte seinen Körper zu diesem Zeitpunkt bereits fast besiegt. Im Nachhinein lässt sich das letzte Album mit seinen düsteren Jazz-Klängen, geheimnisvollen Texten und kunstvoll autobiografischen Musikvideos ("Lazarus") wie eine Vorausahnung des Todes deuten. Oder wie ein gespenstischer Gruß aus dem Jenseits.

Keine Frage, dass nach Bowies Tod eine Flut an Nachrufen, Sondersendungen, Huldigungen von Berufskollegen und Neueinspielungen von Bowie-Songs einsetzte. Bowie, der sich im Lauf von mehr als viereinhalb Jahrzehnten immer wieder neu erfand und stets musikalische Trends setzte, war für Generationen jüngerer Musiker ein wichtiger Begleiter.

Kaum minder einflussreich war Prince Rogers Nelson, besser bekannt unter seinem Vornamen Prince (7. Juni 1958 bis 21. April 2016). Mit dem Tod des großen Soul-, Pop- und Funksängers ("Purple Rain") unter Medikamenteneinfluss hatte wohl wirklich kaum jemand gerechnet. Mit dem des kanadischen Liedermachers und Schriftstellers Leonard Cohen (21. September 1934 bis 7. November 2016) vielleicht schon eher. Immerhin wirkte Cohen ("So Long Marianne") auf seinen letzten Tourneen schon reichlich altersmüde.

Ungebrochen aktiv war bis zuletzt hingegen der deutsche Schauspieler und Sänger Manfred Krug (8. Februar 1937 bis 21. Oktober 2016), der durch Rollen in der DDR ("Spur der Steine") und nach seiner Ausreise im Westen ("Auf Achse") sowie nach der Wende im wiedervereinigten Deutschland ("Tatort") zu einer Identifikationsfigur geworden ist. Bis wenige Wochen vor seinem Tod stand er noch mit Sängerin Uschi Brüning und einem Chanson-Programm auf der Bühne.

Die literarische Welt hat Schwergewichte wie den italienischen Intellektuellen Umberto Eco (5. Januar 1932 bis 19. Februar 2016, "Der Name der Rose") verloren. Mit Hermann Kant (14. Juni 1926 bis 14. August 2016, "Die Aula") ist ein ganz Großer der DDR-Literatur abgetreten. Auch Götz George (23. Juli 1938 bis 19. Juni 2016) war mit seiner Paraderolle des Duisburger "Tatort"-Kommissars Schimanski zu einer bundesweiten Schauspiel-Ikone avanciert. Sein Tod kam plötzlich, er machte viele Fans fassungslos. Wie auch dieses gesamte vermaledeite Jahr 2016 mit seinen vielen Todesfällen von Kulturschaffenden vor allem eines hinterlässt: Sprachlosigkeit. Das Schweigen der Verblichenen wird nicht so rasch mit neuen Ideen zu füllen sein.(boris Kruse)