Ein Luftschloss thront Ã¼ber der Elbe

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Was hat dieses Haus doch für Spott provoziert: Von 77 Millionen Euro sind die Kosten auf 789 Millionen Euro in die Höhe geschossen, mehr als sechs Jahre länger als geplant wurde gebaut. Die Elbphilharmonie thront nicht nur wegen ihrer geschwungenen Glasverkleidung wie ein Luftschloss über dem Hamburger Hafen. Es schien, als sei die Hamburger Bürgerschaft, die dem Bau im Februar 2007 einstimmig zugestimmt hatte, mit dem Konzerthaus dem Größenwahn anheimgefallen. Wegen der komplizierten Konstruktion mit einem Speicher als Sockel wurde alles viel teurer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541066/

Aber jetzt, wenige Tage vor der Einweihung am 11. Januar, spricht vieles dafür, dass der monumentale Bau eben nicht mit dem Bahnhof Stuttgart 21, dem Flughafen BER und anderen Pannen-Bauprojekten in einer Reihe genannt werden wird. Die Musikwelt jubilierte bei der Fertigstellung im Herbst. Der innovative Entwurf der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron gilt schon jetzt als einer der am besten klingenden Konzerthäuser der Welt. 2100 Besucher finden im großen Saal mit steil aufragenden Rängen Platz.