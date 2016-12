Landesebene fÃ¼r Erhalt gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

Rietz (MZV) Seit Jahren gibt es in im Treuenbrietzen und Umgebung Streit über den Umgang mit den historischen Ereignissen im Jahr 1945. Nun hat ein Teil davon ein unrühmliches Ende gefunden. Im Ortsteil Rietz ist eine hölzerne Erinnerungstafel an die Erschießung von drei Zwangsarbeitern entfernt worden, ohne dass der Landkreis dagegen Einspruch erhoben hätte. Die Holztafel war genau an der Stelle an einer Scheunenwand angebracht, an der die tödlichen Schüsse der standrechtlichen Erschießung die drei Menschen, darunter eine Frau, trafen.

Ein Vertreter des Landkreises berief sich in einer Sitzung des Petitionsausschusses des Kreistages Potsdam-Mittelmark darauf, dass ja nicht zweifelsfrei feststehe, ob die tödlichen Schüsse wirklich an dieser Stelle gefallen sind. Ein Hohn für die beiden Augenzeugen, die dies unmittelbar gesehen haben. Einer von ihnen kann noch heute jedes kleinste Detail beschreiben, weil ihn die Ereignisse von damals, wenige Tage vor Kriegsende, tief bewegt hatten.

Die Tafel, welche als anerkanntes Denkmal auch in der Denkmalliste des Landes Brandenburg zu finden ist, sei laut dem neuen Eigentümer des Scheune nur ein Stück "DDR-Erinnerungskultur". Seine eigenen provokanten Ansichten, in Form einer weiteren Tafel mit der Aufschrift "Deutsches Reich", platzierte er in unmittelbarer Nähe des Denkmals, an der gleichen Seite der Scheunenwand.

Dr. Andreas Bernig von der Partei DIE LINKE. setzt nun auf eine Einmischung auf Landesebene. Die von ihm an die Landesregierung gestellte kleine Anfrage beschäftigt sich mit der Statthaftigkeit der Entfernung und der Frage nach dem langfristigen Erhalt von Denkmälern an historischen Orten. Denn, "wenn dieses Beispiel von Verdrängung nationalsozialistischer Verbrechen, auch mit Hilfe oder durch "Wegsehen" des Denkmalschutzes, Schule macht", so Klaus-Jürgen Warnick (LINKE), "müssen wir uns in Deutschland über die Zunahme rechten Gedankengutes nicht wundern".