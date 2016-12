Mit Golle Helau! in die 44. Saison

artikel-ansicht/dg/0/

Innerhalb des Vereins gab es ein paar personelle Veränderungen, aber dennoch können die Vereinsmitglieder auch in dieser Saison wieder ein buntes und vielseitiges Programm mit Gesang, Tanz und lustigen Büttenreden bieten. So viel sei bereits verraten: "Frau Müller und Frau Meier werden sich wieder an einem interessanten Ort über den Weg laufen und mit viel Wortwitz über das Leben sinnieren." Fast schon ein Klassiker ist sicher die sächsisch "angehauchte' Bütt der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Heike Lucke über ihr "Liebes"leben mit ihrem Hugo. Für das sehr beliebte und leider nicht mehr aktive Duo Andreas Paul & Andreas Stoof konnte männlicher Ersatz gefunden werden - aber mehr soll an dieser Stelle noch nicht herausposaunt werden. Auch die Gesangsgruppe und die Tänzer von "Alt Berlin" sind wieder mit von der Partie und sorgen für den nötigen Schwung in der Vereinsgaststätte "Zur Erholung". Die Jugendtanzgruppe probt derweil bereits seit Monaten fleißig und natürlich hat auch die als "Mülltonnenballett" bekannte Männertanzgruppe wieder ordentlich was in petto! Die Frauentanzgruppe schließt die Prunksitzungen mit dem traditionellen CanCan ab, aber am meisten freuen sich sicher die Gardemädchen darauf, ihren neuen Tanz in den Veranstaltungen aufführen zu dürfen! Denn die Mädels haben vor Kurzem - dank einer Förderung durch die Gemeinsinn-Golzow Stiftung - tolle neue Gardekostüme bekommen, die sie dem Publikum gern zeigen möchten...

Durch die Prunksitzungen führt - langjährig bewährt - Sitzungspräsident Wolfgang Göricke, der auch Gründungsmitglied des Vereins ist. Regiert wird der GKK wieder vom Prinzenpaar Daniela II. und Andreas II.

Am 11. Februar ist ab 14 Uhr ein Kinderkarneval geplant, darauf freut sich der GKK besonders.

Die besten Chancen auf Karten gibt es derzeit noch für die Prunksitzung vom 25. Februar, für die anderen Veranstaltungen sind noch Restkarten in unterschiedlichen Mengen verfügbar, die Nachfrage mit Terminwunsch lohnt sich aber auf jeden Fall!

Ticketreservierung und alle weiteren Termine unter www.golzower-karneval.de.

Für weitere Informationen zum Verein und zum Programm steht der Vereinsvorsitzende Andreas Meier unter 0172/3973971 zur Verfügung.

Übrigens: Seit einer Weile ist der GKK auch beim Bildungsspender angemeldet, hier kann man den Verein unter www.bildungsspender.de/gkk mit nur zwei weiteren Klicks ohne Mehrkosten beim Online-Shopping unterstützen.