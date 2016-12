Polizei sucht Zeugen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Am Freitagvormittag vergangener Woche , 23. Dezember, ist ein 59 Jahre alter Mann durch einen oder mehrere Unbekannte überfallen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Havelländer gegen 10.20 Uhr in der Meisenstraße, als er unvermittelt angegriffen wurde.

Der oder die Täter besprühten den 59-Jährigen mit einem Reizstoff, nahmen ihm dann die Brieftasche und den Autoschlüssel ab und fuhren mit seinem Wagen davon.

Das Opfer schleppte sich dann verletzt in ein Geldinstitut im Wachtelfeld. Eine dortige Mitarbeiterin rief die Polizei. Der Mann, der durch den Angriff Verletzungen im Gesicht und Atembeschwerden davon trug, wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht und konnte noch nicht vernommen werden.

Bislang ist bekannt, dass es sich bei einem der Täter um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann gehandelt haben soll. Dieser war dunkel gekleidet. Ob er allein gehandelt hat, ist unklar.

Die Fahndung nach dem gestohlenen Pkw Suzuki Wagon in der Farbe grün-metallic mit dem amtlichen Kennzeichen HVL - Y 894 wurde eingeleitet. Weitere Details und Erkenntnisse liegen zu diesem Überfall noch nicht vor.

Die Kripo bittet an dieser Stelle alle potenziellen Zeugen, die sich am Freitag in der Nähe des EDEKA- Marktes in der Meisenstraße aufgehalten haben und möglicherweise Angaben zu diesem Überfall tätigen können, sich bei der Polizei im Havelland unter der Rufnummer 03321/ 400-0 zu melden. (Stand: 23.12.2016; 13.30 Uhr)