Partymeile am Brandenburger Tor erÃ¶ffnet

Partymeile am Brandenburger Tor eröffnet

Berlin (dpa) Mit einem schärferen Sicherheitskonzept hat am Freitag die Silvester-Partymeile am Brandenburger Tor eröffnet. Deutlich sichtbar waren zum Beispiel Betonpoller, die nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit einem Laster als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme aufgestellt wurden. An den Eingängen wurden die ersten Besucher bei Kontrollen abgetastet und auch Taschen durchsucht. Auf der zwei Kilometer langen Feiermeile bis zur Siegessäule gab es als Vorgeschmack auf die große Party ein Unterhaltungsprogramm und die Möglichkeit, Musikproben zu erleben.

Aufbauarbeiten der Festmeile am 29.12.2016 in Berlin vor dem Brandenburger Tor. Mehr als 100.000 Besucher werden zur Silvesterparty am Brandenburger Tor und auf der zwei Kilometer langen Feierstrecke auf der Straße des 17. Juni erwartet. Foto: Britta Pede



