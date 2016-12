Partymeile am Brandenburger Tor erÃ¶ffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mit einem schärferen Sicherheitskonzept hat am Freitag die Silvester-Partymeile am Brandenburger Tor eröffnet. Deutlich sichtbar waren zum Beispiel Betonpoller, die nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit einem Laster als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme aufgestellt wurden. An den Eingängen wurden die ersten Besucher bei Kontrollen abgetastet und auch Taschen durchsucht. Auf der zwei Kilometer langen Feiermeile bis zur Siegessäule gab es als Vorgeschmack auf die große Party ein Unterhaltungsprogramm und die Möglichkeit, Musikproben zu erleben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541079/

Am Samstag ist die Feiermeile ab 14.00 Uhr geöffnet. Die große Party "Willkommen 2017" beginnt am Silvestertag um 19.00 Uhr auf der großen Bühne am Brandenburger Tor. Für das Musikprogramm haben unter anderem Jermaine Jackson, DJ BoBo, Marianne Rosenberg, Rainhard Fendrich, Bonnie Tyler und Peter Schilling zugesagt. Um Mitternacht beginnt traditionell das große Höhenfeuerwerk über Berlins Wahrzeichen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter erwarten rund eine Million Besucher. Die Polizei ist mit 1700 Kollegen im Einsatz, dazu kommen 700 Helfer. Die Feuerwehr ist in der ganzen Stadt mit rund 1500 Kollegen und Helfern unterwegs.