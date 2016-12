HeldenbegrÃ¤bnis fÃ¼r Lkw-Fahrer

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Banie (MOZ) Mit einer Trauerfeier nahe der deutschen Grenze und spontanen Gedenkaktionen im ganzen Land hat Polen am Freitag von dem auf einem Berliner Weihnachtsmarkt getöteten Lkw-Fahrer Abschied genommen. Der Vorgang war jedoch auch von heftiger Kritik an der deutschen Flüchtlingspolitik begleitet.

Es war ein äußerst bewegender Moment für die mehr als 1000 Anwesenden in der kleinen Kirche von Banie: Polens Staatspräsident Andrzej Duda sank vor dem Sarg von Lukasz Urban auf die Knie und verneigte sich vor dem Toten. Dann kondolierte er dessen Witwe Zuzanna und dem 17-jährigen Sohn des Getöteten. Dass er es als seine Pflicht empfinde, an der Feier teilzunehmen, "weil Urban für viele Polen ein Held und ein tapferer Mensch ist", hatte der Sprecher der Präsidialkanzlei schon zuvor im Fernsehen erklärt.

Die Trauerfeier und das Begräbnis wurden vom polnischen Staat finanziert. Duda selbst verzichtete in der Kirche auf eine Rede, stattdessen wurde ein Brief von Regierungschefin Beata Szydlo verlesen, in der sie die "ungeheuerliche Grausamkeit des Attentäters, eines islamischen Fundamentalisten" verurteilt.

Auf die Großherzigkeit des Toten und dessen Bemühen, "immer Gutes für seine Mitmenschen zu tun", ging dagegen nicht nur der Weihbischof von Stettin-Cammin, Henryk Wejman, in der Predigt ein. "Lukasz war ein sehr guter Mensch. Er fuhr mich und Zuzannas Schwester zur Schule. Nie hat er jemandem etwas abgeschlagen", sagte seine Freundin aus Kindertagen, die 34-jährige Danuta Jurewicz.

Nicht nur vor der Kirche nahmen Dutzende Truckerfahrer mit einem gemeinsamen Hup-Signal Abschied von ihrem Kollegen. In vielen Orten Polens blieben zu Beginn der Gedenkmesse um 12 Uhr Lastwagen stehen und hupten. Auch Vertreter der deutschen Botschaft nahmen an dem Gottesdienst teil und ehrten den Toten mit einem großen Kranz in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Zahlreiche Geldspenden und Briefe aus Deutschland hatten den Angehörigen des Toten bereits zuvor bewusst gemacht, dass auch westlich der Oder die Anteilnahme am Schicksal des Kraftfahrers sehr groß ist.

Doch insbesondere in einigen der national-konservativen Regierung nahestehenden Medien wird der von dem Attentäter Anis Amri getötete Pole seit Tagen als Opfer der deutschen Flüchtlingspolitik dargestellt. "An den Fingern von Angela Merkel klebt Blut", titelte die "Gazeta Polska" einen ihrer Kommentare zu dem Ereignis. "Wer jetzt noch abstreitet, dass es zwischen der naiven Aufnahme von Flüchtlingen und den Ereignissen von der Silvesternacht in Köln bis zu dem Anschlag in Berlin einen Zusammenhang gibt, muss mit Blindheit geschlagen oder besonders böswillig sein", heißt es in einem anderen Beitrag.

Die "Gazeta Polska" wirft auch deutschen Medien vor, die heldenhafte Tat des Kraftfahrers anzuzweifeln, laut der dieser im letzten Moment noch weitere Tote verhindert habe. Stattdessen werde inzwischen verbreitet, dass Urban bereits einige Stunden vor dem Attentat erschossen worden sei.

Nach der Beerdigung veranstalteten rund 120 Kraftfahrer auf der Fernstraße Stettin-Zielona Góra einen Trauerkorso mit weiß-roten Fahnen. (mit AFP)