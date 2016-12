Gerber fordert fairen Kompromiss zum Eberswalder Bahnwerk

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Eberswalde (MOZ) In Potsdam gibt man das Bahnwerk Eberswalde (Barnim) trotz der jüngsten Turbulenzen noch nicht verloren. Die Landesregierung will sich den langen Kampf und auch das eigene Engagement, etwa in Form einer Bürgschaft, ohne die der Verkauf nicht zustande gekommen wäre, nicht kaputt machen lassen. "Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass dieser Traditionsstandort eine gute Zukunft haben kann. Die Beschäftigten brauchen eine faire Chance auf einen guten Start unter neuer Führung", erklärt Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD).

artikel-ansicht/dg/0/1/1541085/

HĂ€lt am Projekt fest: Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD), hier bei einem Besuch im Mai, appelliert an alle Beteiligten, den Verkauf des Bahnwerks zu einem Erfolg zu machen.

HĂ€lt am Projekt fest: Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD), hier bei einem Besuch im Mai, appelliert an alle Beteiligten, den Verkauf des Bahnwerks zu einem Erfolg zu machen. © MOZ

Während sich der Investor Quantum Capital Partners AG aus München, der das Werk über die Tochter EBW Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH am 1. Januar übernimmt, weiter in Schweigen hüllt, meldete sich am Freitag noch einmal die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu Wort. Sie wies den Vorwurf zurück, wirtschaftlich untragbare Forderungen zu stellen. "Der Investor hat von Anfang an gewusst, dass wir Lohnabsenkungen nicht zulassen werden. Dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch nach dem Eigentümerwechsel nicht schlechter gestellt werden dürfen als vorher, ist für uns ein nicht verhandelbarer Grundsatz", machte die stellvertretende EVG-Vorsitzende Regina Rusch-Ziemba deutlich. Gehe es nach Quantum, sollten die Beschäftigten Einkommensverluste von bis zu 15 Prozent hinnehmen. "Eine solche Forderung kann für uns keine Basis ernsthafter Verhandlungen sein." Dies habe man Quantum in den vergangenen Tagen noch einmal schriftlich deutlich gemacht.

Das kommt bei Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) gar nicht gut an. Die EVG habe nicht allein eine tarifpolitische, sondern auch eine strukturpolitische Verantwortung. "Die EVG muss über ihren Schatten springen", fordert er. Das Unternehmen brauche eine reale Chance, sich am Markt zu behaupten, die nicht durch zu hohe Personalkosten geschmälert werden dürfe. Beim Brandschutz dagegen gehe er fest davon aus, dass Quantum und Deutsche Bahn willens und in der Lage seien, das Problem zu klären.

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber appelliert denn auch an alle Beteiligten, noch bestehende Differenzen rasch auszuräumen. "Die Bahnwerker und die ganze Region haben hartnäckig für ihre Arbeitsplätze im Werk gekämpft. Es wäre vollkommen verrückt, wenn dieser Erfolg jetzt durch fehlende Kompromissbereitschaft auf den letzten Metern gefährdet wird", erklärt Gerber.