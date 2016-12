Operation Avalanche

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Präsident Kennedy verspricht der Nation, dass die USA zuerst einen Fuß auf den Mond setzen werden. Damit ist das Programm das derzeit wichtigste für Amerika. Doch wie es scheint, gibt es irgendwo in Houston einen russischen Maulwurf. Den zu entlarven ist die Aufgabe von Agent Matt Johnson und seinem Team. Als Dokumentarfilmer getarnt machen sie sich auf den Weg nach Texas. Und kommen dort dem Spion wie es scheint ziemlich schnell auf die Spur. Allerdings erfährt Johnson bei einem abgehörten Telefonat, dass die USA derzeit gar nicht in der Lage seien, auf dem Erdtrabanten zu landen. Um den Missionsabbruch zu verhindern schlägt Matt seinem Chef einen abenteuerlichen Plan vor: Da man ohnehin hier bei der NASA am filmen sei, könne man doch gleich eine Doku über die Mondlandung inszenieren und so der Welt gegenüber den Schein wahren. Gesagt, getan.