Elliot, der Drache

(MOZ) Holzfäller, die tief in die dichten Wälder vordringen, finden dort einen kleinen Jungen. Ermittlungen der zuständigen Rangerin ergeben, dass das Kind sechs Jahre in der Wildnis verbracht haben muss. Zu lange, um allein überleben zu können. Und tatsächlich hatte Pete einen Helfer. Elliot, ein riesiger grüner und zugleich flauschiger Drache. Das ungleiche Paar gab bisher das perfekte Gespann ab. Doch diese Zweisamkeit ist bedroht. Zum einen durch die Holzfäller, die schlicht den Lebensraum des Ungetüms minimieren. Zum anderen durch die durchaus liebenswerte Rangerfamilie, die bereit ist, den Waisenjungen bei sich aufzunehmen. Während Elliot nur hoffen kann ringt Pete offensichtlich, ob er sich den Menschen anvertrauen kann. Dies ist um so schwieriger, als dass ein Teil von ihnen den Drachen gern fangen und damit Geld verdienen will.

Zweiter filmischer Auftritt von Elliot, der bereits in den 70er Jahren schon einmal eine Hauptrolle innehatte. Natürlich in keinster Weise zu vergleichen mit der CGI-Kreatur, die so lebensecht und kuschelig daherkommt. Disney beschwört in seinem familienfreundlichen Abenteuer die guten alten Werte, das analoge Zeitalter und hat deshalb die Handlung nur kurz nach Elliot 1 in die 80er Jahre verlegt. Robert Redford kommt hier als erzählender Großvater die Rolle des guten Geistes zu, der den anderen die Scheu vor dem Unbekannten zu nehmen vermag. Auch wenn der Streifen naturbedingt vor allem in den Wäldern dunkel daherkommt, so ist er dennoch bestes Unterhaltungskino für vor allem kleine Zuschauer. Die dürften Pete um seinen tierischen Freund mehr als nur beneiden.

Genre: Fantasy; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 103 Minuten; Verleih: Disney; Regie: David Lowery; Oakes Fegley, Robert Redford, Bryce Dallas Howard; USA 2016