Star Trek: Beyond

(MOZ) Ein Hilferuf veranlasst das Sternenkommando, die Enterprise während ihres fünfjährigen Kontrollfluges durch die Galaxie in einen unbekannten Nebel fliegen zu lassen. Hinter diesem crasht das Raumschiff auf einem fremden Planeten. Und wie sich herausstellt, nicht zufällig. Vielmehr wurden Kirk und seine Leute in eine Falle gelockt. Denn an Bord befindet sich ein altes Artefakt, das ein gewisser Krall, Anführer einer exterrestrischen Spezies, für den Bau einer Superwaffe braucht. Zwar am Leben, so ist die Besatzung der Enterprise dennoch über den halben Planeten verstreut. Auf diesem aber finden sich Helfer und zum allgemeinen Erstaunen auch Überbleibsel einer früheren Epoche der Sternenflotte. Indem man nun versucht, das alte Schiff wieder flugfähig zu machen und die eigenen Leute einzusammeln, wollen Kirk, Spock & Co. zugleich die große Gefahr abwenden, die Yorktown, dem interstellaren Außenposten der Allianz droht.