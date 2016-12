artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (M├Ąma) Eines der meistverkauften Modelle weltweit bei Ford ist der Kuga. Allein hierzulande verkaufte die Marke in diesem Jahr von dem Kompakten mehr als 17 000 Autos. Damit er auch weiterhin in der Erfolgsspur bleibt, hat der Autohersteller seinem Alleskönner für Gelände, Freizeit, Fun und Lifestyle ein Facelift verpasst und noch mehr auf Mode und Muskeln getrimmt. Der Märkische Markt hat ihn schon ausprobiert und geschaut, was alles neu ist.