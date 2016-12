Peugeot 3008: Scharfe Kanten und Konturen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MĂ€ma) Wollte 2009 die erste Generation des 3008 noch irgendwie eine Mischung aus Van und Offroader darstellen so will sein Nachfolger jetzt völlig anders sein: ein unverwechselbarer, reinrassiger SUV. Ganz im Stile eines Ford Kuga, Kia Sportage oder VW Tiguan. Ob er den Segment-Konkurrenten Paroli bieten kann? Der Märkische Markt hat den ab sofort erhältlichen Franzosen ausprobiert.

Seine auf einer völlig neuen Plattform stehende Hülle wurde schon mal sehr selbstbewusst designt. Die Proportionen gerieten sportlich, die Linienführung klar und schnittig, die Details ausgefeilt. Schon die Front wirkt gefällig. Der Grill, eine Hommage an die Geländewagen alter Schule, steht senkrecht im Fahrtwind zudem prägen scharfe Kanten und Konturen sein Gesicht. An den Frontecken leuchten flott kreierte Scheinwerfer samt serienmäßigem LED-Tagfahrlicht, die wie Augenbrauen aussehen. Wir schauen auf stark konturierte Kotflügel, eine hohe Gürtellinie, registrieren rundum viele Chromapplikationen, eine glänzenden Unterfahrschutz vorn und hinten. Und in den Radhäusern drehen je nach Version 17- bis 19-Zoll-Felgen ihre Runden. Unverwechselbar zeigt sich auch das Heck mit LED-Leuchten in Drei-Krallen-Optik samt 3D-Effekt.

So viel zu optischer Präsenz. Fast schon futuristisch geht es aber auch innen zu. Statt der klassischen Armaturentafel hat Peugeot direkt im Sichtfeld oberhalb des handlich-kleinen Lenkrads ein voll digitalisiertes 12,3 Zoll großes Kombiinstrument platziert. Per Drehschalter lassen sich dort vier verschiedene Anzeige-Modi einblenden. Weitere Einstellungen bedient ein 8-Zoll-Touchscreen-Tablet in der Mittelkonsole.

Völlig neu ist zudem eine spezielle Amplify-Funktion (optional, ab GT-Line Serie), mit der sich per Kippschalter das Wohlfühlambiente im Autos sozusagen auf die Spitze treiben lässt. Beispielsweise Ambiente-Beleuchtung und Bildschirmfarben, oder verschiedenste Klangstufen der Audioanlage. Oder eine Mehrpunkt-Massagefunktion (bis zu 5 Programme) der Vordersitze. Selbst der Geruchssinn lässt sich stimulieren. Dafür sorgt ein integrierter Duftspender, der verschiedenste sinnliche Noten von renommierten Parfümeuren zu bieten hat.

Mit 4,45 m (8 cm mehr als der Vorgänger) zeigt das Bandmaß beim 3008 punktgenau die Länge eines Tiguan oder Nissan Qasquai. Fünf Personen können vorn wie hinten bequem reisen auf den edlen, vielfach verstellbaren und guten Seitenhalt bietenden Sitzen. Mehr Platz nach allen Seiten gibt es auch. Besonders hinten sind Zustieg und Platz erstaunlich üppig. Und das Aha-Erlebnis macht auch beim Blick in das sehr variabel gestaltete Gepäckabteil (Boden verstellbar) nicht halt. Hier lassen sich 520 Liter (Vorgänger 432 l) unterbringen, nach umklappen der 40/60 teilbaren Rücksitzlehne sogar 1482 Liter.

Zum Marktstart gibt es zwei Benziner mit 130 und 165 PS sowie drei Diesel (120, 150 und 180 PS). Es gibt sie mit Schaltung und Sechsgang-Automatik-Getriebe (EAT6), allerdings allesamt nur mit Frontantrieb. Dank seiner Bodenfreiheit von 22 cm kann er dennoch durch Matsch und Modder jockeln.

Im ersten Test haben wir den Basis-Dreizylinder-Benziner mit 130 PS probiert. Er gebärdet sich ausreichend agil (230 Nm), flitzt ausreichend schnell über die Autobahn. Dort genießen wir den Reisekomfort, flippern entspannt durch die kurz gehaltenen sechs Gänge. Der Geradeauslauf bleibt erstaunlich ruhig, die Lenkung arbeitet direkt und pflichtbewusst. Wir staunen über die geringen Vibrationen des Dreizylinders, die auf ein kaum noch wahrnehmbares Maß gedämpft sind. Der Basispreis des neuen Lifestyle-SUV von Peugeot beginnt bei 22 900 Euro, der günstigste Diesel (BlueHDi 120) startet bei 28 500 Euro.

Rainer Bekeschus

Peugeot 3008 PureTech 130

Motor: 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner, 130 PS

0-100 km/h: 10,8 Sek.

Spitze: 188 km/h

Durchschnittsverbrauch laut Datenblatt: 5,1 l Super

C02-Wert: 117 g/km

Kofferraum: 520 bis 1482 l

Preis: ab 22 900 Euro