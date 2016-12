Suicide Squad

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Superman ist tot und guter Rat teuer. Was, wenn Schurken diese Lücke ausnutzen wollen? Regierungsagentin Amanda Waller hat dafür einen Plan. Man nehme einen hochdekorierten Special-Forces-Angehörigen und gebe dem das Kommando über eine Truppe von Schwerverbrechern, deren Einsatz für den Staat die einzige Chance ist, etwas an ihrer (Gefangenen)-Situation zu verbessern. Kaum angedacht, schon tritt die befürchtete Situation ein. Denn eine alte Hexe ist im Körper einer jungen Wissenschaftlerin zu neuem Leben erwacht und haucht dieses auch ihrem Bruder ein. Gemeinsam basteln sie an einer Superwaffe, mit deren Hilfe die Menschen ausgelöscht werden sollen. Nun sind Deadshot, Harley Quinn, Diablo und die anderen am Zug. Und damit die auch tun, was ihnen aufgetragen und nicht ihr eigenes Süppchen kochen, trägt jeder eine Minibombe in sich, die im Fall des Falles...