Drei Jahre bis zum groÃŸen JubilÃ¤um

Neuruppin (zig) Mehr als hundert Menschen hatte es am Freitagvormittag zum Neuruppiner Fontanedenkmal gezogen, wo um 11 Uhr der Geburtstag des dort verewigten Romanciers vor 197 Jahren gefeiert wurde. Nach einer Schweigeminute für die einen Tag zuvor verstorbene Neuruppiner Künstlerin Marianne Kühn-Berger übergab Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) das Wort an den stellvertretenden Vorsitzenden der Fontane Gesellschaft, Prof. Dr. Roland Berbig. Der ging in seiner Rede vor allem auf das anstehende Jubiläumsjahr 2019 ein, in dem der "märkischste aller Dichter" 200 Jahre alt geworden wäre. "Die Besucher von nah und fern werden dann an diesem Ort stehen, sich schon immer für ihn eingesetzt haben und das seit Jahren", verkündete er süffisant. Berbig zeigte sich zuversichtlich, dass die vielfältigen Vorbereitungen für die Veranstaltungen zu Fontane 200 auch Früchte tragen werden. Nach Liedern des Alt Ruppiner Möhringchores strömten die Menschen dann ins Haus der Begegnung, um der Vorstellung von Günter Riegers Fontane-Chronologie beizuwohnen.