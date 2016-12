artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (mae) "Guten Tag. Kann ich mal bitte Manne Märker sprechen?" Der Mann aus Velten am anderen Ende des Telefons hat ein besonderes Anliegen. Er will wissen, wo es denn bitte noch die rote Grütze gibt, die man mit Wasser anrührt und richtig kocht. So wie früher. Eben nicht die fertige aus dem Glas oder dem Plastebecher.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541099/

Stellvertretend für Manne Märker, der über Rote Grütze philosophierte, antworten wir gern, verweisen auf verschiedene Supermärkte in der Region. Ganz unabhängig davon, ob sie Anzeigenkunden bei unserer Zeitung sind oder nicht. "Sie können die Grütze auch gleich für mich kaufen, das Geld bekommen sie hundertprozentig wieder", bat der aufmerksame Leser uns. Der Veltener hat die Grütze tatsächlich in einem Supermarkt ganz in seiner Nähe gefunden. Wir vermuten, es gab die traditionelle "Delikatesse" auch zu den Feiertagen. Sicher steht sie auch für 2017 auf dem Speiseplan. Mehrmals.

Und weil das Thema Essen rundherum glücklich macht, teilte uns der Capriolenhof in Gransee in einer Pressemitteilung mit, dass er zu selbstgerechtem Salat einlädt. Dazu spiele das Blasorchester aus Lynchen, so die Information. Selbstgerechter Salat zum Lynchen also. Ein phänomenales Angebot. Sollten wir das wirklich so in die Zeitung schreiben?

Wie herrlich einfach ist es jedoch, über die Fehler der anderen zu lästern. Aber halt, wir sind nicht frei davon. So verwandelte, warum auch immer, unser Rechtschreibprogramm den Tenor in den Terroristen. Und der singt ausgerechnet in der Kirche. Ein fataler Fehler, gerade zu Zeiten von Terror in der ganzen Welt, für den wir uns vielmals entschuldigen. Eher verzeihbar sind sicher die ganz privaten Verschreiber. "Die Karten für das Weihnachtsoratorium liegen hinter der toten Tür", teilte uns eine Freundin mit, Journalistin, die den Fehler erst auf Nachfrage bemerkte. Sie meinte die rote Tür. Zum Glück.

Nicht auf einem Fehler beruht dagegen folgender kurioser Tipp: Wer zu viel während der Feiertage geschlemmt hat, der kann mit einem alten Baustellenradio abnehmen. Oder besser gesagt mit Hypnose. Ein Ehepaar aus dem Mühlenbecker Land hat es mit Erfolg ausprobiert. Na, wenn das keine Aussicht für 2017 ist. Abnehmen im Schlaf! Wer will das nicht. Echt geeignet zur Nachahmung.

Aber was ist Geeignetheit? Wussten wir auch nicht, als es in der Zeitung stand. Wir wollten Eignung offenbar intelligenter ausdrücken.

Ausdrücken möchten wir zum Jahresende besonders, dass es uns nicht immer möglich ist, alle Leserbriefe abzudrucken. Besonders dann nicht, wenn sie sich inhaltlich wiederholen und auf Ereignisse hinweisen, die erst in acht Monaten stattfinden. Unser Platz ist begrenzt.

Nett ist hingegen eine Geschichte zu einem Zustellungsproblem. Eine Frau aus Kremmen wollte die Tageszeitung aus unserem Verlagshaus für die Zeit ihres Urlaubs abbestellen. Das hat sie auch ordnungsgemäß in der Oranienburger Geschäftsstelle erledigt. Für die Zeit des Urlaubs sollte sich die Zeitung nicht im Briefkasten stapeln, um Einbrecher auf das leere Haus aufmerksam zu machen. Die Zeitung war jedoch nach dem Urlaub im Kasten. Es folgte eine Beschwerde in der Geschäftsstelle, die an den Zusteller weitergeleitet werden sollte.

Wochen später, die Kremmenerin erzählte einem befreundeten Ehepaar von der Geschichte, erfuhr sie, dass gar nicht ihre, sondern die Zeitung der Freunde in ihrem Kasten gelandet ist. Erst am Tag ihrer Rückkehr hatten die beiden ihnen die Zeitungen ordentlich, wie ungelesen, in den Kasten gesteckt, damit sie sich informieren konnten, was in ihrer Abwesenheit passiert ist.

Ein Bruch beispielsweise, für den es Zeit wurde. Diese Bruchzeit haben wir erfunden. Gedruckt stehen sollte die Brunchzeit. Statt dessen preisen wir den Bruch ohne "N" zusammen mit "Kara brett" an - also wenn wir dafür nicht mindestens einen Kabarett-Preis verdient haben in der Kategorie Verschreiber ...

In der Kategorie zugesandte Kostbarkeiten ordnen wir in diesem Jahr neben dem erwähnten "Lynch-Salat" eine Polizeimeldung ein: "Hund schaltet Herd an": Wollte der Vierbeiner für die Familie kochen oder sich sein Futter erwärmen, um sich nicht den Magen zu verrenken durch winterkalte Mahlzeiten? Die Auflösung laut Polizeibericht: "Die Mieterin hatte ihren Hundewelpen in der Küche eingesperrt und die Wohnung verlassen." Als sie zurück kam, qualmte es heftig. "Der Hund war offenbar beim Hochspringen auf die Arbeitsplatte an den Drehschalter des Herdes gekommen und hatte diesen eingeschaltet." Zum Glück löste sich die heiße-Platte-Geschichte lediglich in Rauch auf. Offenes Feuer entstand nicht. Die Frau hatte Hund und Platte noch rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen können.

Apropos Verkehr, welch hübsch zweideutige Überschrift gelang uns doch auf einer unserer Sonderseiten zum Thema Fahrzeuge: Kinder und Verkehr!

Verkehrte Welt? Manchmal erschaffen wir sie unfreiwillig in unseren Texten. So werden wir gewiss 2017 ebenso wenig fehlerfrei sein, wie in all den Jahren zuvor. Deshalb nehmen wir uns das erst gar nicht vor. Aber wir werden im kommenden Jahr mit offenen Augen und Ohren durch Oberhavel fahren, um Ihnen Geschichten aus der Region zu servieren - möglichst fehlerfrei. Dazu reichen wir selbstgerechten Salat und Musik zum Lynchen.

Heike Ottilige / Antje Jusepeitis