Sechs Hallenturniere um Pneumant-Cup

F├╝rstenwalde (MOZ) Die Fußballer der BSG Pneumant Fürstenwalde stecken gerade in der Vorbereitung ihrer insgesamt sechs Hallenturniere, die an den ersten beiden Januar-Wochenenden in der Pneumant-Sporthalle über die Bühne gehen. Für alle Teams konnte für den 3. Pneumant-Cup ein interessantes Feld an Gästen gewonnen werden.