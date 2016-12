Brandenburg erleben: Ort fÃ¼r wichtige Gedanken

artikel-ansicht/dg/0/

Blüthen (MOZ) Der Theologe Martin Luther (1483-1546) soll nie märkischen Boden betreten haben. Trotzdem hat der Reformator, der vor 500 Jahren seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug, hier seine Spuren hinterlassen. In einer Serie berichten wir über Orte, die zum Jubiläumsjahr besucht werden können.

Der katholische Rechtsprofessor Johann Friedrich Schulte machte Mitte des 19. Jahrhunderts eine interessante Entdeckung. Er hatte sich die Mühe gemacht, eine Liste mit Biografien von 1600 Deutschen durchzuarbeiten, die damals als besonders prominent galten. Dabei fiel auf, dass über die Hälfte von ihnen, genaugenommen 861, aus einem evangelischen Pfarrhaus stammten. Tatsächlich finden sich in der deutschen Geschichte seit der Reformation unzählige große Namen mit dieser Herkunft: Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Nietzsche und Gottfried Benn sind darunter, ebenso wie Angela Merkel und Joachim Gauck.

Jahrhundertelang galt das evangelische Pfarrhaus als Zentrum des deutschen Geisteslebens. Das älteste wurde 1522 vom Wittenberger Stadtpfarrer Johannes Bugenhagen durch die Heirat seiner Frau Walburga begründet. Luther selbst zog drei Jahre später nach, als er die Zisterziensernonne Katharina von Bora ehelichte. Die Reformatoren hatten damit nicht nur das Zölibat abgeschafft, sondern auch das Zentrum christlicher Frömmigkeit vom Kloster in die Familie verlagert. Mit dieser Form der "Hauskirche" schuf man das geistige Bildungszentrum der Gemeinde. Besonders im ländlichen Raum war das Pfarrhaus oft der einzige Ort der Bücher, Musik und Gedanken.

In Blüthen, einem 150-Seelen-Örtchen im Norden der Prignitz, weiß das der Landwirt Hans-Ulrich Wolf noch ganz genau. Wenn er als junger Mann beim damaligen Pfarrer Karl Groß klingelte, konnte es sein, dass dieser nicht die Tür öffnete, obwohl er zu Hause war. "Wenn er einen wichtigen Gedanken hatte, wollte er ihn auf keinen Fall verlieren", erzählt der heute 62-jährige Kirchenälteste im ehemaligen Studierzimmer des Pfarrhauses der Gemeinde. Karl Groß war jedoch der letzte von vielen Pfarrern, die seit 1694 in Blüthen lebten und arbeiteten. Mit seinem Tod 1994 kehrte Stille im Pfarrhaus ein. Eine Initiative der Dorfbewohner konnte einen Verfall oder Verkauf des Gebäudes verhindern. Der schlichte Backsteinbau wurde stattdessen zu einem Museum umfunktioniert.

Heute kann man sich als Besucher im "Land.Pfarr.Haus." auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben. Das 1863 erbaute Gebäude neben der Dorfkirche ist fast unbeschädigt erhalten geblieben und liebevoll ausgestattet: Im Flur hängen noch Hüte an der Garderobe über breiten, ausgetretenen Dielen. Neben dem Herd stehen in der Küche Gewürzdosen für Zimt, Muskat und Kümmel, als könne die Pfarrer-Familie jeden Moment wieder zur Tür reinkommen. Dass man sich in einem Museum befindet, erkennt man nur an den zahlreichen Informationstafeln, die von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg erstellt wurden. Sie berichten davon, welche Bedeutung das Pfarrhaus für das geistige und kulturelle Leben in der Gemeinde einst hatte.

Neben der Gottesdienstleitung, Seelsorge und Gemeindeverwaltung betrieben die Pfarrer in Blüthen theologische Forschungen, unterrichteten an der benachbarten Schule, leiteten Bläsergruppen und Chöre und lasen abends aus der Bibel und schöngeistigen Texten vor. "Pfarrer Groß hatte auch eine kleine Bibliothek eingerichtet, aus der man Bücher ausleihen konnte", erinnert sich Hans-Ulrich Wolf, der sich seit über zehn Jahren für die Umgestaltung zum Museum einsetzt.

Mittlerweile ist rund die Hälfe der Räume neu gestrichen, möbliert und mit musealen Elementen ausgestattet. Der Rest soll bis zum Reformationsjubiläum folgen. Für die finale Konzeption des Museums konnte der Kurator Bodo-Michael Baumunk gewonnen werden, der vor zwei Jahren im Deutschen Historischen Museum in Berlin eine große Ausstellung zum Thema entwickelte. "Wir hoffen nun", sagt Kirchenältester Hans-Ulrich Wolf, "bis Juni alles fertigzukriegen".

Daten und Termine

¦Lage: Blüthen ist ein Ortsteil der Gemeinde Karstädt, rund 170 Kilometer von Berlin entfernt. Vom Karstädter Bahnhof braucht der Bus zehn Minuten nach Blüthen.

¦Öffnungszeiten:Bis zur offiziellen Fertigstellung im Juni 2017 gibt es keine festen Öffnungszeiten im Pfarrhaus. Wer trotzdem das Museum besichtigen möchte, meldet sich vorher telefonisch beim Kirchenältesten Hans-Ulrich Wolf unter der Telefonnummer 038797 54745 an.

¦Eintritt: Der Zutritt zum "Land.Pfarr.Haus." ist kostenlos.

¦Veranstaltungen: Am 26. März 2017 wird nach dem Gottesdienst der Film "Brennt noch Licht im Pfarrhaus?" von Angela Zumpe gezeigt. (iwa)