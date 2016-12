Verunsichert, aber gefasst

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Bilder vom Berliner Breitscheidplatz - sie prägen für viele wohl die Erinnerung an das zu Ende gehende Jahr. Der Terror ist endgültig auch ein deutsches Thema. Zwar kehrte das Leben recht schnell wieder in den Normalmodus zurück, auch mit den üblichen Auseinandersetzungen über Schuld und Versagen von Politik und Sicherheitsbehörden; die Gefühlslage im Land dürfte sich indes ein weiteres Mal verschoben haben; bei aller Gefasstheit. Wir sind, wohl oder übel, Teil einer Welt, die sich in weiten Bereichen in schlechter Verfassung befindet. Wir können uns nicht entziehen. Schnelle Lösungen, Lösungen überhaupt sind schwierig, was die Debatten um die innere Sicherheit befeuert, ihnen zuweilen aber auch giftige und vor allem im Internet hasserfüllte Töne verleiht.

Merkwürdigerweise klaffen in Deutschland öffentliche und persönliche Befindlichkeit weit auseinander. Während einerseits das Vertrauen in die Lösungskompetenz von Institutionen und Parteien schwindet, die Zukunft in düsteren Farben gemalt wird und der Wutbürger auf dem Vormarsch ist, geht es den weitaus meisten Menschen gut. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosenrate sinkt, die Einkommen steigen - wenn auch nicht gleichmäßig. Es wächst allerdings auch die Zahl der Menschen in prekären Lebensverhältnissen. Im internationalen Vergleich steht das Land jedoch außerordentlich gut da. Von Absturz, den Propheten von Rechts wie Links gerne beschwören, kann keine Rede sein.

Und dennoch vermissen viele eine deutlichere Führung, mehr Ehrlichkeit und Sachlichkeit in der politischen Debatte. Sie wollen, dass Politik zu dem steht, was sie verkündet. Auch dort klar und ehrlich ist, wenn es anders kommt. Ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte, ist die Ost-West-Angleichung bei der Rente. Lange versprochen, ist sie nun doch erst für 2024 angekündigt, so spät und schief finanziert, dass mehr Frust als Anerkennung die Folge ist. Eine große sozialpolitische Leistung - verstolpert.

Und Brandenburg? Segelt im Schatten der guten Konjunktur, profitiert von der Anziehungskraft Berlins - und streitet mit Leidenschaft über Kreisreform und den Abschuss von Bibern und Wölfen. Kommunen klagen über Lasten durch leerstehende Flüchtlingsunterkünfte, wo sie im Jahr zuvor noch den Infarkt befürchteten. Ob der BER doch noch irgendwann in Betrieb gehen kann? Das Projekt ist Trauerspiel und Lachnummer zugleich.

Die Probleme sind nicht kleinzureden. Wer um seinen Arbeitsplatz fürchten muss, ob bei Bombardier Hennigsdorf oder Bahnwerk Eberswalde, macht sich zu Recht große Sorgen. Die Lausitz kämpft sowohl um die Zukunft der Kohle wie um den Kohleausstieg; der ein Umstieg sein muss, von dem aber keiner sagen kann, wie er aussehen soll. Und wenn auch der Speckgürtel um Berlin boomt, bleibt die Lage an den Rändern Brandenburgs prekär. Auch hier wünschte man sich mehr Führung, mehr Ansage, mehr Impulse, über die dann produktiv zu streiten wäre. Dies aber sind alles Probleme, die - im Gegensatz zu manchen Erschütterungen in der politischen Großwetterlage - lösbar erscheinen. In diesem Sinne: Alles Gute im neuen Jahr.