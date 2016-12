Mit der MÃ¤rkischen Oderzeitung durchs Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Kurz vor Jahresende hat uns unsere Leserin Waldtraud Groß aus Seelow noch ein Kompliment gemacht. Seit 1956 lese sie die Seelower Lokalausgabe. Sie gehöre für sie einfach zum Frühstück dazu, weil sie wissen wolle, was in ihrer Stadt und in der Region passiert. Viele von Ihnen, liebe Leser, halten uns schon sehr lange die Treue. Dafür ein herzliches Dankeschön.

Wichtig für uns ist der direkte Draht zu Ihnen, liebe Leser. Dafür lassen wir uns immer wieder einiges einfallen, um neue interessante Geschichten aufzuspüren. Wie etwa bei den MOZ-Spaziergängen durch die sieben Spinnerdörfer. In diesem Jahr feierten sie 250-jähriges Bestehen. Lediglich die Neulangsower feiern erst im kommenden Jahr, weil ihr Ort als letzter gegründet wurde. Aber auch dort waren wir unterwegs, haben – wie in allen anderen Spinnerdörfern – viel über die Einwohner, ihre Wünsche und ihren Stolz berichtet.

An einem der größten Aufreger, vor allem bei den älteren Lesern, hatten wir leider gar keinen Anteil. Im Mai stand fest: Ämter und Rathäuser dürfen uns keine Geburtstage ihrer Senioren mehr mitteilen. Grund sind veränderte Datenschutzregelungen. Auch Unterschriftenlisten und Petitionen halfen nicht. Die Verwaltungen dürfen per Gesetz keine Namen mehr weitergeben. Wir gratulieren natürlich gern weiterhin. Das geschieht aber nur, wenn der Redaktion die Jubilare gemeldet werden. Daran ändert sich auch 2017 nichts.

Viel Spaß und Begeisterung gab es einmal mehr bei der MOZ-Strandparty, die in diesem Jahr wieder am Gusower Baggersee stattfand. Hunderte Besucher kamen auf das Areal, verlebten unterhaltsame Stunden, für die unter anderem die Seelower Volks- und Showtanzgruppe, die Seelower Modezicken und der Entertainer Bob Lehmann sorgten. Möglich ist diese Party nur Dank der Hilfe zahlreicher Partner, wie dem gastgebenden Sportverein Preußen Gusow oder der Seelower Feuerwehr, die einmal mehr die Sicherung des Kanuwettbewerbs auf dem See übernahm. Freuen Sie sich schon auf die neunte Auflage im kommenden Jahr.

So wie wir auch besondere Wanderungen weiter anbieten wollen. Unsere 5. MOZ-Wanderung führte im Mai zum 270 Jahre alten Vorwerk Albertinenhof auf der Gusower Loose. Die Wanderer erfuhren bei strahlendem Sonnenschein viel Interessantes über die einstige wichtige Siedlung. Der Gusower Ortschronist Peter Studier wusste einiges zu berichten. Bei der Wanderung wurden auch gleich noch zwei Torwächter-Eichen, die wahrscheinlich schon 270 Jahre alt sind, vermessen. Sie zierten einst die Zufahrt zum Vorwerk.

Zur Tradition entwickelt sich auch die ?MOZ-Friedensfahrt, zu der wir gemeinsam mit der Gemeinde Letschin sowie dem Gewässer- und Deichverband „Oderbruch“ eingeladen hatten. Partner waren in diesem Jahr zudem die Gemeinde Bleyen-Genschmar und die Arbeitsinitiative Letschin. Rund ?100 Teilnehmer erinnerten bei der dritten Auflage dieser Tour an den Kriegsbeginn 1939 und die Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen im Oderbruch. Auch Dank der Hinweise und Recherche durch die MOZ wird das Kapitel Zwangsarbeit am Deich immer besser aufgearbeitet. Als ein Höhepunkt wurden der Von-Haerlem-Stein in Sydowswiese sowie Infotafeln, die über das Reichsarbeitsdienstlager berichten, eingeweiht.

Die MOZ hat sich darüber hinaus auch bei vielen Veranstaltungen eingebracht. Wir haben Gesprächsrunden und Buchvorstellungen moderiert, MOZ-Tassen verteilt, zur Tour de MOZ von Gorgast über Letschin bis Kienitz eingeladen, die Seelower Abc-Schützen mit einem Unikat-T-Shirt sowie nützlichen Schulutensilien überrascht und vieles mehr. Auch 2017 wollen wir mit Ihnen wieder eine spannende Lokalausgabe gestalten, Ihren Hinweisen nachgehen, Kritikwürdiges aufgreifen und helfen, Probleme zu lösen. Darauf freuen wir uns.