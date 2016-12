Nun kann Silvester kommen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Jetzt sitzen die Haare schön. Auch am heutigen Sonnabend noch. Das hat Friseurmeister Daniel Schwefel seiner Kundin Andra Trebesch am Freitag zumindest versprochen. Und wenn noch ein paar Härchen zur Seite stehen, dann gehöre das zur Frisur. Denn "undone" - zu deutsch unfertig - liegt derzeit voll im Trend. "Die Leute wollen es nicht mehr so geschniegelt glatt", sagt Daniel Schwefel. "Es soll natürlicher aussehen. Dazu gehören unter anderem leichte Fransen", so der Friseurmeister. Andra Trebesch ist mit ihrem Look zufrieden. Ob sie damit auch schlafen könne, fragt sie Daniel Schwefel leicht ungläubig. Der Friseurmeister bejaht. In zwei Stunden hat er der Wriezenerin ihre blonde Haarpracht mit Klammern hochgesteckt. "Ich bin immer zufrieden mit der Arbeit", sagt Andra Trebesch. Seit mehr als 20 Jahren ist sie bereits Kundin in dem Friseursalon. In der Wriezener Filiale beschäftigt Daniel Schwefel derzeit 13 Friseure, er inklusive. In Neutrebbin sind es drei. Auf ihren Silvesterabend mit Familie und Freunden im Altkietz freut sich Andra Trebesch nun. Die letzten Vorbereitungen werden noch getroffen. Zum Glück sind die Haare bereits fertig.