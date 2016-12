Garage und Wohnhaus aufgebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Zwei Einbrüche in Erkner sind am Donnerstag der Polizei gemeldet worden. In der Wiesenstraße sah ein Grundstückseigentümer am Abend gerade noch, wie ein unerbetener Gast durch das Fenster aus einer Garage flüchtete. Er hatte einen Bewegungsmelder zerstört sowie Fenster und Türen aufgebrochen. So entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Im Vogelsang, also am anderen Ende der Stadt, drangen Einbrecher über eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein und sahen sich anschließend in allen Räumen nach Verwertbarem um. Ob etwas gestohlen wurde, ist offen. Sachschaden: rund 3000 Euro.