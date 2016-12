Termine Ã¼berlagern sich am 7. Januar

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Viele mögen ihn, mindestens genauso viele mögen den Hallenfußball überhaupt nicht. Einige Turniere finden zeitgleich am 7. Januar statt. Schade ist das sicherlich für die Fans, denn sie haben am Jahresanfang dadurch im wahrsten Sinne eine Qual der Wahl.

Eines der wichtigsten und wohl auch hochkarätigsten Hallenturniere ist sicherlich der Giebelsee-Cup in Petershagen-Eggersdorf. Bereits zum 15. Mal lädt der dortige SV Blau-Weiß ein. Mit dabei sind der BSV Eintracht Mahlsdorf (Berlin-Liga), SV Victoria Seelow (NOFV-Oberliga Nord), Germania 90 Schöneiche (NOFV-Oberliga Nord), der FC Strausberg (NOFV-Oberliga Nord), Frankonia Wernsdorf (Landesklasse Ost) und die SG 47 Bruchmühle (Landesklasse Ost) sowie die SG Rot-Weiß Neuenhagen (Ostbrandenburg-Liga). Sieben Teams konnten den Cup bereits gewinnen. Seit dem Turnierstart 2002 eroberte fünfmal der FC Strausberg (2003, 2004, 2008, 2009 und 2014) die Trophäe, drei Pokalsiege gelangen Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (2002, 2006 und 2010), zweimal durfte Eintracht Mahlsdorf (2013 und 2016) jubeln, 2007 gewann Germania Schöneiche den Pott, 2011 der MSV Rüdersdorf, 2012 Hertha 03 Zehlendorf und 2015 Victoria Seelow.

Ein wenig schade ist, dass die Vereine sich offensichtlich nicht einigen konnten oder nicht in Kontakt stehen, denn am gleichen Tag und ebenfalls ab 14 Uhr wird zum Beispiel auch in Wriezen, Sporthalle am Schützenplatz, um den Dachbleche-24-Cup gespielt.

Schon die 20. Auflage erlebt der Winter-Cup des SV Preußen Beeskow. Die Beeskower haben sich dazu den FC Eisenhüttenstadt, FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (Landesliga Süd), Müllroser SV (Landesklasse Ost), Blau-Weiß Groß Lindow (Kreisliga Süd) sowie die Turnierneulinge SV Großräschen (Landesklasse Süd) und MSV Zossen (Kreisoberliga Dahme/Fläming) eingeladen. Der Gastgeber aus der Landesklasse Ost stellt für das Turnier zwei Mannschaften. Preußen I hatte im Vorjahr erstmals den eigenen Winter-Cup gewonnen.

Auch in Müncheberg wird in der Halle gespielt. Hier gibt es ein großes Hallenfußballwochenende. Los geht es ab 9 Uhr in der Müncheberg-Halle. Beginnen werden die C-Junioren. Ab 14 Uhr spielen die Frauen. Der Abend (ab 18 Uhr) ist für Männerteams reserviert. Weiter geht es am 8. Januar, ebenfalls ab 9 Uhr, mit Mannschaften aus dem B-Junioren-Bereich.

Als eine Art Krönung des Ganzen werden ebenfalls am 7. Januar noch die Hallenmeisterschaften der Kreisliga-Fußballer Ostbrandenburgs ausgespielt. Anpfiff in der Softline-Arena in Storkow wird um 15 Uhr sein.