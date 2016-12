Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 30.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (moz) Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Donnerstagvormittag stürzte ein betrunkener Radfahrer in der Cottbuser Straße von Eisenhüttenstadt. Ein Test ergab 1,98 Promille. Die Polizei sah mit diesem Wert die Schwelle zu einer Straftat erheblich überschritten und erstattete eine entsprechende Anzeige. Den 57-jährigen Eisenhüttenstädter erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Angetrunken war auch eine 43-jährige Autofahrerin, die am Freitag gegen 0.30 Uhr mit ihrem Renault im Friedensweg angehalten wurde. Bei ihr wies der Test 1,47 Promille aus. Sie musste ihren Führerschein abgeben.