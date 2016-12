Polizeibericht Schwedt vom 30.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau. Zwei syrische Jugendliche sollen am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Steinstraße von drei Männern und zwei Frauen aggressiv angesprochen worden sein. Die Männer hätten, den Angaben zufolge, versucht, die beiden Jugendlichen zu schlagen. Die 16- und 18-Jährigen flüchteten und konnten trotz Verfolgung entkommen. Danach meldeten sich die beiden Syrier bei der Polizei. Jetzt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Zusammenstoß mitmehreren Verletzten

Templin. Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend wurden mehrere Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Fahrer eines Dacia Logans an der Kreuzung Vietmannsdorfer Straße mit einem Hyundai Santa Fe zusammen. Der Dacia prallte anschließend noch gegen eine Straßenlaterne. Die Insassen des Dacias, darunter zwei dreijährige Kinder, kamen ins Krankenhaus.

Zwei Bootsmotorenim Transporter

Prenzlau. Ein VW-Transporter wurde am Freitag gegen 7.30 Uhr auf der A20 kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im Kreis Ostholstein als gestohlen gemeldet war. Im Innenraum fanden die Beamten zwei Bootsmotoren. Der 26-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

VW Golfverschwunden

Angermünde. Aus dem Stadtgebiet wurden mit Verlauf des Donnerstags zwei Auto-Aufbrüche gemeldet. Während es in der Klosterstraße beim Diebstahlsversuch an einem VW Touran blieb, verschwand in der Pestalozzistraße ein Golf. Dessen Wert wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

Audi A3gestohlen

Schwedt. Von seinem Parkplatz in der Auguststraße verschwand im Laufe des Donnerstags ein Audi A3 mit dem amtlichen Kennzeichen UM-LQ7. Der Wert des Wagens wird auf rund 7000 Euro geschätzt.