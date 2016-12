Polizeibericht Eberswalde vom 30.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541127/

Eberswalde. Aufmerksame Zeugen haben am frühen Freitagmorgen die Polizei benachrichtigt, weil sich zwei Männer an einem Altkleidercontainer in der Käthe-Kollwitz-Straße zu schaffen machten. Polizisten konnten einen Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen stoppen, in dem sie nicht nur die beschriebenen Männer, sondern auch Säcke voller Altkleider vorfanden. Die beiden 21 Jahre alten Tatverdächtigen müssen nun sich wegen Diebstahls verantworten.

Handy-Spiel am Steuer führt zu Unfall

Eberswalde. Eine Fiat-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 19 Uhr an der Brücke über den Oder-Havel-Kanal in Nordend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne gestoßen. Diese stürzte auf das Fahrzeug, das noch mehrere Meter mitsamt der Laterne weiterfuhr. Die 30-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Schaden beläuft sich auf 20 000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass die Frau während der Fahrt mit einem Handy-Spiel beschäftigt war.

Einbrecher weckenBewohner auf

Panketal. Beim Versuch, ineine Doppelhaushälfte am Kastanienweg einzubrechen, haben die Täter am Donnerstagmorgen so viel Lärm gemacht, dass sie die Bewohner aufweckten. Die Unbekannten flüchteten, ohne Schaden anzurichten.