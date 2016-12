Polizeibericht Freienwalde vom 30.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541128/

Wriezen. Ein Kleinbus ist zum Ziel von Kriminellen geworden. Ein Gewerbetreibender aus der Kanalstraße meldete am Freitag einen versuchten Autodiebstahl. Die Täter hatten die Schlösser des VW T5 gestochen und so versucht, in das Fahrzeug zu gelangen, teilt die Polizei mit. Der Kleintransporter war am Abend zuvor abgestellt worden.

Skoda gestohlen

Neuhardenberg. Ein Skoda Octavia ist zur Beute von unbekannten Dieben geworden. Das Fahrzeug stand am Mittwoch noch in der Hermann-Matern-Straße. Nach der Nacht zum Donnerstag war der schwarze Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen MOL-MT 802 dann verschwunden. Der Wert des Autos wird auf rund 5000 Euro geschätzt.