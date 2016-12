Polizeibericht Bernau vom 30.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541129/

Eberswalde. Eine Fiat-Fahrerin kam am Donnerstag gegen 19 Uhr an der Wasserluftbrücke nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne. Diese stürzte auf das Fahrzeug, das noch mehrere Meter mitsamt der Laterne weiterfuhr. Die 30-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Schaden beläuft sich auf 20 000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass die Frau mit einem Handy-Spiel beschäftigt war.

Täter werden beiEinbruch gestört

Panketal. Unbekannte versuchten am frühen Donnerstagmorgen, in eine der Doppelhaushälften im Kastanienweg einzudringen. Dabei wurde jedoch derart Lärm verursacht, dass die Bewohner aus dem Schlaf erwachten. Die Täter flüchteten unerkannt. Einen Schaden konnten die Hausbesitzer bei einem Kontrollgang nicht entdecken.

Bernau. Die Berliner S- und U-Bahnen fahren in der Nacht zu Neujahr durchgehend. In der kommenden Woche kommt es auf der S-Bahnlinie 2 wieder zu Einschränkungen. Zwischen den Bahnhöfen Blankenburg und Karow fahren in den Nächten zu Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von etwa22 bis 1.30 Uhr in beiden Richtungen keine Züge. Statt dessen werden Busse als Ersatzverkehr eingesetzt.

Verkehrstipp