Polizeibericht Neuruppin vom 30.12.2016

Linum (RA) Unbekannte haben in Linum, Zu den Teichen, einen Telefonmast beschädigt. Der Schaden war bereits am Mittwoch entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Offenbar war ein Fahrzeug gegen den Mast gefahren. Der Unfall wurde aber nicht angezeigt. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Teures Ausparken

Linum (RA) Einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro hat ein 56-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag angerichtet, als er auf dem Gelände der Autobahn-Raststätte ausparken wollte. Beim Rückwärtsfahren übersah er aber offenbar einen vorbeifahrenden Skoda. Beide Autos blieben aber weiterhin fahrbereit, teilte die Polizei mit.