Polizeibericht Gransee vom 30.12.2016

Templin. Bei einem Verkehrsunfall auf der Vietmannsdorfer Straße in Templin wurden am späten Donnerstagabend mehrere Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 44-jähriger Berliner mit seinem Dacia Logan auf der Feldstraße in Richtung Gewerbegebiet unterwegs. An der Kreuzung Vietmannsdorfer Straße bemerkte er nicht den herankommenden Hyundai SantaFe eines 49-jährigen Uckermärkers. Beide Autos stießen zusammen, der Dacia geriet im Anschluss auch noch an eine Straßenlaterne. Die Insassen des Dacias, darunter zwei dreijährige Kinder, kamen mitleichteren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Bremsendes Auto zu spät bemerkt

Zehdenick. Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Philipp-Müller-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bemerkte der Fahrer eines Audi den Bremsvorgang eines Opel zu spät. Dieser wurde auf einen Dacia geschoben. Verletzt wurde niemand. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6 000 Euro. Sie blieben fahrbereit.

Kollision in Liebenwalde

Liebenwalde. Auf der Hammerallee ereignete sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr ein Auffahrunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei bemerkte der Fahrer eines Renault den Bremsvorgang eines vor ihm fahrenden VW zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde bei dem Unfall aber niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4 500 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.