Polizeibericht Neuruppin vom 30.12.2016

Fehrbellin (RA) Offenbar aus Unachtsamkeit hat ein 86-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag gegen 12.30 Uhr einen Unfall auf der A 24 verursacht. Der Mann hatte zwischen Kremmen und Fehrbellin beim Überholen nicht auf nachfolgenden Verkehr geachtet. Beim Ausscheren kollidierte er mit einem BMW auf der linken Fahrbahn. Die Autos blieben fahrbereit. Während der Unfallaufnahme staute es sich leicht. Schaden: 1 000 Euro.

Nissan rammtgeparkten Peugeot

Neuruppin (RA) Ein Schaden von rund 13 000 Euro ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß auf der Kränzliner Straße in Neuruppin entstanden. Ein 53-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 18 Uhr mit einem geparkten Peugeot kollidiert. Keines der Autos war danach fahrbereit. Der Mann musste im Rettungswagen behandelt werden.

Ladendieberwischt

Neuruppin (RA) Einen 14-Jährigen, der zwei Bier-Mix-Getränke im Wert von etwas mehr als zwei Euro stehlen wollte, ist einem Ladendetektiv im Ruppiner Einkaufszentrum Reiz am Donnerstag ins Netz gegangen. Der Mann meldete den Vorfall gegen 11.30 Uhr. Polizeibeamte stellten die Identität des Jugendlichen fest und übergaben ihn an dessen Vater.

Beim Böllerdiebstahl ertappt

Neuruppin (RA) Silvesterknaller im Wert von sechs Euro wollten zwei 15-Jährige am Donnerstag gegen 18.30 Uhr im Ruppiner Einkaufszentrum Reiz stehlen. Dabei wurden sie von einem Ladendetektiv überrascht. Nachdem Polizisten eine Anzeige aufgenommen hatten, wurden beide an ihre Eltern übergeben.

Portemonnaie verloren

Neuruppin (RA) Seine Geldbörse mit den üblichen Dokumenten und Karten sowie Bargeld hat ein 62-Jähriger am vergangenen Sonnabend verloren – vermutlich im Ruppiner Einkaufszentrum Reiz. Da das Portemonnaie noch nicht abgegeben wurde, nahmen Polizisten eine Anzeige wegen des Verdachts der Fundunterschlagung auf. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Reh totgefahren

Zernitz (RA) Mit einem Reh ist ein 55-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der L 141 zwischen Zernitz und Stüdenitz kollidiert. Das Tier starb direkt am Unfallort. Schaden am Lkw: 2 000 Euro.