Und ewig grÃ¼ÃŸt Miss Sophie

Frankfurt (Oder) (MOZ) The same procedure as last year? The same procedure as every year! Seit inzwischen sieben Jahren feiert das Theater des Lachens in den Tagen vor Silvester traditionell Miss Sophies 90. Geburtstag und zeigt "Dinner for one - das Jubiläum". An Freitagnachmittag hatte die Bühne dabei erstmals zu einer Seniorenvorstellung eingeladen, die genauso ausverkauft war und ist wie die anderen vier Vorstellungen am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und am Silvesterabend. In der eineinhalbstündigen Inszenierung des Theaters des Lachens schauen die vier verstorbenen Geburtstagsgäste vom Himmel herab und suchen Klarheit über ihr schicksalhaftes, frühes Ableben - eine Spurensuche mit Puppen, Menschen und Tigerfell.