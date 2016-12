Runde 3000 Pfannkuchen in einer Nacht

artikel-ansicht/dg/0/

Rauen (MOZ) In den Bäckereien der Region lief in der vergangenen Nacht eines auf Hochtouren: die Pfannkuchen-Produktion für Silvester. Auch das Team von Werner Buchholz in der gleichnamigen Bäckerei in Rauen hat einige Stunden damit verbracht, das traditionelle Gebäck zuzubereiten.

Außen goldbraun mit zarter Zuckerschicht, innen luftig und locker - so sollte der perfekte Pfannkuchen sein. Damit kennen sich auch die Fachleute in der Rauener Bäckerei aus. Werner Buchholz führt das 1901 gegründete Familienunternehmen schon in vierter Generation, seit 1991. Allerdings darf der Bäckermeister gerade nicht am Ofen stehen. Mehr als ein halbes Jahr ist er nach einem Beinbruch schon außer Gefecht gesetzt, liegt im Krankenhaus. Das heißt nun mehr Stress für das restliche Team, erzählt seine Ehefrau Ramona, die auch ausgebildete Konditorin ist. Mit den beiden Bäckern Sven Schicke und Mirko Unruh sowie Marianne Schicke als "Mädchen für alles" und Verkäuferin Caro Spindler meistern sie auch ohne ihren Firmenchef den Berufsalltag. Das bedeutet jetzt zur Silvester-Zeit natürlich zusätzlichen Einsatz.

Während sonst "in den normalen Wochen" die Bäcker ab 1 Uhr nachts die Teige vorbereiten, die Ofen anheizen und bergeweise Brot und Brötchen mit Natursauerteig backen, stehen jetzt zusätzlich die Silvester-Pfannkuchen im Focus. Daher hat das Team am Freitagabend bewusst schon ab 23 Uhr zusammen losgelegt. "Die Vorteige sind zu machen, immer im Wechsel für Brötchen und Pfannkuchen", erklärt Ramona Buchholz. Rund 3000 Pfannkuchen werde man in dieser Nacht herstellen, eine Anzahl ähnlich wie im Vorjahr. "Bis 12 Uhr werden wir dann alles verkauft haben und die Reste, meist lange vorbestellt, holen danach die Gaststätten der Region ab." Etliche Pfannkuchen werden wieder in den Rauener Markgrafenhof wandern, aber auch andere Einrichtungen in der Region schätzen das typische Silvester-Gebäck. Was die Pfannkuchen ausmacht, sind ihre lockere, flockige Konsistenz. Das leichte Hefegebäck wird in der Rauener Backstube traditionell mit Marmelade, Pflaumenmus oder Eierlikör-Creme gefüllt. "Das sind die Klassiker, Exoten wie Mango-Creme will doch keiner", weiß die Chefin aus Erfahrung. Natürlich gibt es aber auch ein paar Exemplare mit Senf-Füllung, die bei den Partys für Überraschungen sorgen.

"Silvester haben wir weit mehr zu tun, als in der Faschingszeit", weiß die Firmen-Chefin. Zum 11.11. habe man rund 1500 Pfannkuchen gebacken, zur Rosenmontags-Zeit werden es wieder gut 1200 sein. Aber Silvester, sei die Masse schon eine Herausforderung. "Zumal auch Käsetorten, Brote, Kaviar-Stangen und Partysonnen für die Feiern gern noch gekauft werden." Das alles gilt es zu kalkulieren, damit am Ende möglichst kaum Ware in den Regalen übrig bleibt. "Unsere Pfannkuchen kann man aber auch noch zwei, drei Tage nach Einkauf problemlos essen, die werden nicht trocken." Froh ist Ramona Buchholz, wenn der Silvester-Trubel am Sonnabend-Mittag durch ist und eine Woche Urlaub beginnt. "Sonst hatten wir immer Anfang des neuen Jahres nur ein paar Tage zu, doch ich muss mich ja auch mal um meinen Werner kümmern."

Wer die Pfannkuchen spontan selbst zuhause backen will, denen verrät die Bäckerei Buchholz gern ihr Rezept. (siehe Kasten).