Friseursalon schlieÃŸt nach 121 Jahren

Zehdenick (GZ) Es war ein tränenreicher Abschied nach mehr als 58 Dienstjahren: Zum letzten Mal empfing Friseurmeisterin Gisela Janik in ihrem Salon am Markt in Zehdenick die Kunden. Allerdings nicht zum Waschen, Schneiden oder Fönen, sondern um ihnen für jahrzehntelange Treue zu danken. Der Abschied fiel der 73-Jährigen besonders schwer, denn einen Nachfolger konnte die Friseurin für ihren Salon nicht finden. Und so endete am Freitag in der Berliner Straße 33 eine lange Handwerks-Tradition. Seit 1895 gab es dort einen Friseursalon. Was nun aus dem Ladenlokal wird, ist nicht bekannt.