Mammutaufgabe Integration

Wer in die Container hinter der Rettungswache in Oranienburg einziehen wird, ist noch nicht entschieden. Eigentlich waren sie fĂŒr FlĂŒchtlinge geplant.

Niemand könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, wie sich die künftigen "Bedarfe entwickeln werden", teilt Kreissprecher Ronny Wappler mit. Für keinen Monat im Jahr konnte das Land Brandenburg verlässliche Zahlen liefern. Allerdings wurde der Landkreis Oberhavel verpflichtet, in diesem Jahr 1 445 geflüchtete Menschen aufzunehmen. Tatsächlich kamen bis Ende November aber nur 442 neue Geflüchtete in den Landkreis, also knapp tausend Flüchtlinge weniger, als die bis heute gültige Aufnahmeverpflichtung vorgesehen hat. Dennoch habe der Landkreis bis zum Ende des Jahres ausreichend Platz für bis zu 1 500 Menschen vorgehalten. "Wir sind überzeugt, dass wir mit den bestehenden Objekten eine professionelle Vorsorge getroffen haben", so Wappler. Dennoch wurde das Konzept etwas umgestrickt und, wie in Bärenklau, wurden Neubauten bislang nicht bezogen.

Zum 30. November 2016 waren ziemlich genau 1 100 Asylbewerberinnen und Asylbewerber im Landkreis Oberhavel. Nach aktuellem Stand leben davon 326 Geflüchtete in Wohnungen unter anderem in Birkenwerder, Fürstenberg, Glienicke, Gransee, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Kremmen, Mühlenbecker Land, Oberkrämer, Oranienburg, Velten und Zehdenick. Die Asylsuchenden stammen hauptsächlich aus Afghanistan, der Russischen Föderation, Iran, Pakistan, Kamerun, Somalia und Syrien. Der Großteil der Asylbewerber kam in den Monaten Februar (156) und März (216) dieses Jahres nach Oberhavel.

Auch für das kommende Jahr liegen noch keine Prognosen des Landes Brandenburg oder des Bundes vor. Aus der Kreisverwaltung heißt es, dass in den nächsten Jahren die Integration der Flüchtlinge eine Mammutaufgabe bleiben werde. Diese Aufgabe könne jedoch nicht durch einen Akteur allein bewältigt werden. (Kommentar +Seite 2)