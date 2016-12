Aus eigener Kraft

artikel-ansicht/dg/0/

Wer sparsam und wirtschaftlich mit finanziellen Mitteln umgeht, hat es in schwierigen Zeiten oft leichter. Ein durchaus gutes Beispiel dafür ist die Stadt Werneuchen. "Erstmals seit 13 Jahren haben wir im Ergebnishaushalt wieder einen Fehlbetrag", räumte Kämmerin Astrid Fährmann in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung ein und nannte eine Summe von 135 000 Euro. Allerdings gebe es im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2004 zwei wesentliche Unterschiede. So könne man zur Deckung des Fehlbetrages auf eine Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre zurückgreifen. "Darüber hinaus ist der Haushalt in der Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2020 wieder ausgeglichen", so die stellvertretende Bürgermeisterin. Dies bedeute, dass die Erträge erneut die Aufwendungen übersteigen. Für das Jahr 2004 habe die Kommune dagegen ein Haushaltssicherungskonzept mit den entsprechenden Auswirkungen erarbeiten müssen. "Aus dieser schlechten Erfahrung haben wir gelernt, sparsam zu sein, kleine Schritte zu machen und eine solide Finanzbasis zu schaffen", betonte Astrid Fährmann vor den Stadtverordneten.

Für den 2017-er Fehlbetrag gibt es gleich drei Gründe. So wird zum einen die Steuerkraft des Haushaltsjahres 2015 auf 2017 angerechnet. Im Verhältnis gesehen erhält die Stadt nun weniger Schlüsselzuweisungen, gleichzeitig wird aber auch eine höhere Umlagegrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

Der sich im kommenden Jahr weiter verändernde Personalschlüssel im Kita-Bereich sowie der Anstieg der Anzahl der zu betreuenden Kinder sind ein weiteres Problem. "Durch die Anmietung einer neuen Kita entstehen 2017 Aufwendungen, die durch das Abschmelzen der Kitaumlage an andere Gemeinden in den Folgejahren gemindert werden", sagte die Kämmerin.

Der dritte Grund betrifft das kommunale Anlagevermögen. Je mehr investiert wird, vor allem ohne Beiträge oder Fördermittel, umso größer wird die Schere zwischen der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibung von Vermögen. Im Jahr 2017 sind das 900 000 Euro. "Diese Überlegungen sind wichtig bei der Abwägung, ob wir investieren oder Alternativen wie Erhalt, Erweiterung oder Miete suchen", erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin

Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts liegen in Werneuchen für 2017 bei rund 13,51 Millionen Euro und sind damit so hoch wie noch nie. Das trifft auch auf den Aufwand des Gesamtergebnishaushaltes zu. Er beträgt rund 13,64 Millionen Euro. Hier schlagen beispielsweise höhere Personalkosten sowie mehr Ausgaben für Sach-und Dienstleistungen (Baumpflege, Modernisierung der Heizungsanlage in der Europaschule, Sanitärmaßnahmen in der Kita Löhme) zu Buche.

Im Finanzhaushalt (investiv) stehen Einzahlungen von einer Million Euro Auszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro gegenüber. Das sind weniger als 2015 und 2016, als viele Maßnahmen mit Fördermitteln durchgeführt werden konnten. Investiert wird in Werneuchen vor allem in die Feuerwehren, die Schulen und den Sport.

"Das alles können wir aus eigener Kraft realisieren, wir benötigen kein Fremdkapital, wir erhöhen keine Verwaltungsgebühren und wir ändern nicht die Hebesätze der Steuern", so Astrid Fährmann.