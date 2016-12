Ein FÃ¼nftel weniger Drogendelikte

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa/MOZ) Die Zahl der Rauschgiftdelikte in Brandenburg hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres deutlich abgenommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums wurden im ersten Halbjahr 2016 knapp 3500 Fälle erfasst. 4400 Fälle waren es im Vorjahreszeitraum. Dies ist ein Minus von knapp 20 Prozent. Zwischen Elbe und Oder seien besonders Cannabis, Aufputschmittel, Ecstasy und Kokain verbreitet. Amphetamin (Speed) sei in Südbrandenburg weniger verbreitet, dafür griffen die Konsumenten dort sowie im Speckgürtel um Berlin zunehmend zu Methamphetaminen, so die Ermittler. Diese Droge, auch Crystal Meth genannt, wird in Nordbrandenburg jedoch gemieden.